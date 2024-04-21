وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية، خاصة، وبالمدينة على وجه العموم.

وفى هذا السياق تفقد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، الموقف التنفيذى للأعمال، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل أي عقبات إن وجدت، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، أعمال رصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، بجانب متابعة الأعمال بمنظومة الطرق الأخرى بهدف رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع.

وفي سياق متصل، صرح المهندس علاء منيع، بأنه تم تنظيم حملات لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، والمنتهى ترخيصها، بالمناطق المختلفة بالمدينة، مكلفاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.

وأوضح " منيع " أنه يتعين على كل من يريد الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو مؤسسة، الالتزام بالضوابط والتواصل من خلال التقديم للحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات، عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق فيما بين الإدارات المعنية لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين وعلى أعمدة الإنارة والمباني، وكذلك الإشغالات التي تعوق حركة المرور بالطرق، وحث الجميع على الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الأمر.

