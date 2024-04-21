لمدة 7 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن قطع خدمة المياه عن مدينة كفر الشيخ غدًا، الإثنين، لمدة 7 ساعات، وذلك لإجراء أعمال صيانة داخل المحطة الرئيسية.

وقالت الشركة، خلال بيان لها، إن انقطاع مياه الشرب غداً، ابتداءً من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 4 فجرًا، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة، ويمكن طلب توصيل المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.