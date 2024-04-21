روسيا تسيطر على بلدة بوجدانوفكا في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدة بوجدانوفكا في جمهورية دونيتسك.

وأوضحت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج 29" في مطار دنيبرو، بالإضافة إلى منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس"

ولفتت إلى مقتل نحو 1000 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن وحدات مجموعات "زاباد" و"فستوك" التابعة للجيش الروسي استهدفت مواقع أكثر فائدة ووجهت ضربات للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحسنت وحدات مجموعة "المركز" موقعها التكتيكي وصدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وفقًا للدفاع الروسية، كما تم اعتراض 8 قذائف "هيمارس" و"أوراجان" وإسقاط 194 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.