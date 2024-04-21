شركة عجلان وإخوانه السعودية تسعى لاستثمار 1.5 مليار دولار برأس جميلة

في صفقة كبرى منتظرة

تسعى شركة عجلان وإخوانه السعودية إلى القيام باستثمارات أولية بقيمة ضخمة في مصر، حسبما أورد موقع “زاوية” نقلا عن “الشرق بلومبيرج”.

وذكرت التقارير أن قيمة الاستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار والأرض، منها بناء مشاريع سياحية في رأس جميلة.

وتقع رأس جميلة بالقرب من مدينة شرم الشيخ في مصر.

وبحسب مانشر، ففي 14 أبريل، أفادت تقارير بأن الشركة قدمت خطابًا للحكومة المصرية، أعربت فيه عن اهتمامها بتطوير مشروع سياحي متكامل في رأس جميلة.

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن عرض الشركة يشمل إنشاء نحو 10 فنادق من فئتي أربع وخمس نجوم في رأس جميلة، وذلك للمرحلة الأولى من المشروع بسعة تصل إلى 3 آلاف غرفة.

ولا يشمل العرض الاستثماري قيمة شراء قطعة الأرض.

وأشار إلى أن التعاقد على هذه المشاريع سيكون بمثابة صفقة واحدة.

علاوة على ذلك، كشف المصدر أن شركة عجلان وإخوانه قدمت أيضًا عرضًا للاستحواذ على شركات ضمن برنامج الطرح العام الأولي في مصر، متوقعة الانتهاء من المفاوضات خلال ستة أشهر.

وسبق وذكرت مجلة “ذا أفريكان ريبورت” أن السعودية وقطر تريد ان الاستثمار برأس جميلة علاوة على مواقع أخرى بعد نجاح صفقة استثمارات رأس الحكمة مع الإمارات.