عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالفيديوكونفرانس..

حسن شحاتة يشارك في اجتماع العمل العربية للتنسيق للدورة 50 ببغداد السبت

صدى البلد

شارك حسن شحاتة وزير العمل ، اليوم الأحد، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17 ، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية ، وذلك من خلال تِقنية "الفيدوكونفرانس"، لمُناقشة ومُتابعة الإجراءات التنفيذية لإنعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي، المُقرر إنعقاده يوم السبت المُقبل ، في العاصمة العراقية بغداد.

أدار اللقاء المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري ، وأعضاء مجلس الإدارة من وزراء ، وممثلي أصحاب أعمال وعمال عرب، حيث أكد  المطيري ، على مُشاركة  347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب، وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة ، جيلبرت ف. هونجبو، والأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد أبو الغيط.

 وعلى هامش اللقاء أكد حسن شحاتة وزير العمل ان مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك ، يؤدي إلى المزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم فإن أطراف العمل العرب سوف يناقشون، بنودًا، تخص قضايا تؤثر تأثيرًا مُباشرًا على أسواق العمل العربية، ومنها بند تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مُستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل، مع التركيز على التدريب المهني، والتعليم وربطهما بإحتياجات "السوق" العربي والدولي، ولتعزيز المهارات اللازمة للتَكيُف مع المتغيرات التُكنولوجية الحالية، وطُرق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، والأثر الذي يُمكن أن يُساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

ترشيحاتنا

هنية يضع شرطًا من أجل التوصل لاتفاق مع إسرائيل

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

اشتريت شقة من الإسكان الاجتماعي وأريد بيعها فهل يجوز؟.. الإفتاء توضح

قاطعت ابنتها وأنكرت أحفادها.. أغرب قصة عن هيفاء وهبي |فيديوجراف

نكشف تفاصيل مشروع الزراعة لانتاج قمح الخبز متحمل الملوحة

حملات مكثفة على الأسواق والمخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفوز الـ58.. فيرستابين يكتسح حلبة شنجهاي ويتوج بالجائزة الكبرى

أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

«هواوي» تدعم أحدث هواتفها Pura 70 بميزة طال انتظارها.. فما هي؟

دانتيل أسود.. ريم البارودي تثير ضجة بوزن زائد | شاهد

فيديو

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ