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رئيس التحرير
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برلمان

نائب رئيس برلمانية مستقبل وطن يطالب بالدقة في تطبيق قانون التأمين الموحد

عبد الوهاب خليل نائب
عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

قال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انه كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي على كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت نموا سريعا في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين التي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة  عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، موضحا أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية.

وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيقه حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال.

وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

القطاع التأميني شركات التأمين صناديق التأمين الجلسة العامة لمجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل

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