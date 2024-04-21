هنية يضع شرطًا من أجل التوصل لاتفاق مع إسرائيل

أكد زعيم المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أنه يجب أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل للتوصل لاتفاق.

وحذر هنية من إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية فصائل المقاومة على الأرض.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش زيارته التي يجريها في الوقت الراهن إلى تركيا.

ولفت إلى أن إسرائيل لم توافق على وقف إطلاق النار، وهي تريد إعادة أسراها ومن ثم استئناف الحرب، وهو ما لن يحدث أبداً.

ودعا "جميع الدول الأشقاء في مصر وتركيا وقطر وكل الدول الأوروبية وغيرها ذات الصلة المباشرة، إلى "التحرك من أجل لجم العدوان الإسرائيلي ومنع الدخول إلى رفح، بل وضرورة الانسحاب الكامل من قطاع غزة وإنهاء العدوان".