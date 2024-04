بعد تألقه.. بطل مسلسل الحشاشين يشارك في فيلم عالمي

يشارك الفنان سامى الشيخ فى الفيلم العالمى run حيث بدأ تصوير العمل فى ابريل الحالى بعد تألقه فى مسلسل الحشاشين.

بدأ تصوير العمل فى جزيرة كرك الكرواتية، ويتتبع الفيلم قاربًا يحمل مهاجرين من دول أفريقية مختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وعندما يفقد القارب اتجاهه ويخرج عن مساره، تتحول الأمور إلى أعمال عنف حيث يلوم المهاجرون المهربين.

بعد وصولهم أخيرا إلى الشاطئ، يحاول الركاب اليائسون التهرب من الشرطة ويتمكن عدد قليل منهم من الفرار. يركز الفيلم على القصص الفردية للمهاجرين والسكان المحليين والسياح على مدار اليوم حيث تؤدي إلى تصعيد عنيف.

وشارك سامى الشيخ من قبل فى عدد من الأعمال العالمية منها Transformers: Dark of the Moon، American Sniper.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من دانييل سولي ("The Deuce" و"House of Cards") وكريستين رينتون ("First Shift" و"Sons of Anarchy") ومحمد قيسي ("Kickboxer").

"Run" من تأليف وإنتاج وإخراج بول، الذي عمل أيضًا مع رينتون وسولي في أحدث أفلامه، وهو فيلم الجريمة في مدينة نيويورك "First Shift".