الفلاحين: زيادة في توريد القمح هذا الموسم عن الأعوام السابقة لهذا السبب

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.



وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن موسم القمح هذا العام مبشر بالخير ، موضحًا أن معظم المزارعين على مستوى الجمهورية التزموا بالتعليمات لزيادة الناتج من القمح من نفس وحدتي الأرض والمياه .

سعر أردب القمح

وأضاف ""أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد، أن الفلاحين تلتزم بتوريد الأقماح للحكومة بدلا من بيعها للتجار ، حيث أن الحكومة تشتري سعر الأردب بسعر أعلى من التاجر ، حيث وصل سعر الأردب إلي 2000 جنيهًا ، وهذا السعر أعلى من الخارج ، مشيدا بدور وزارتي الزراعة والتموين فى تجهيز الصوامع لتوريد القمح به ، وبالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام .

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن سعر شراء القمح من المزارعين هذا الموسم سعر مرتفع وعادل حيث حددت الحكومه سعر 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط ، وهي أسعار أعلى من التجار .

وناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين مزارعي القمح بتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول للحكومة ، لافتا إلي أن توريد الاقماح للحكومة يعود بالخير علي الجميع .



وأكد عبدالرحمن أن الحكومة قامت بجهود كبيره لتقليص الفجوه بين الانتاج والاستهلاك من الاقماح وزيادة الانتاجيه بداية من توفير التقاوي المعتمدة وزراعة الحقول الارشاديه ووضع سعر ضمان مجزي قبل موسم الزراعه لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الاقماح الي انشاء الصوامع الحديثه لتخزين الاقماح وتسهيل عمليات التوريد.

وعلى سياق آخر، تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري يفيد بنجاح الحجر في تسهيل ابحار احدى الشاحنات المحملة بالقمح على متنها حوالى 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع .

وأفاد التقرير أن شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحية النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما.







يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الإستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها .



ومن ناحيته توجهت الشركة المستوردة بالشكر لوزارة الزراعة على جهودها في إنهاء المشكلة حيث تم حجز الباخرة في الميناء الروسي من أول أبريل حتى أمس والتي تحركت بالفعل إلى مصر .