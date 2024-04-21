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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جهود مصرية مكثفة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

جهود مصرية مكثفة
جهود مصرية مكثفة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

استضاف السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، اجتماعات سفراء دول المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، أعضاء اللجنة الخماسية حول لبنان، مع عدد من الكتل النيابية هي كتلة الاعتدال الوطني برئاسة النائب فيصل كرامي، وكتلة تجدد بمشاركة النواب فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وأديب عبد المسيح، وكتلة نواب التغيير، وكتلة حزب الطاشناق الأرمني. كما استضاف السفير المصري اجتماعاً تشاورياً لسفراء الدول الخمس للتباحث في نتائج الاجتماعات المكثفة التي أجراها سفراء اللجنة الخماسية على مدار الأسبوع الماضي مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل النيابية.


وقال السفير موسى إن مصر تسعى بالتعاون مع أعضاء اللجنة الخماسية إلى سرعة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وأكد السفير المصري أن مصر حريصة للغاية على ضمان أن تكون جهود اللجنة الخماسية داعمة لسيادة لبنان واستقلالية قراره الوطني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأن الدول أعضاء اللجنة الخماسية تنطلق من واقع علاقتها ومسئوليتها التاريخية تجاه الشعب اللبناني للمساعدة في توفير المناخ الإيجابي والثقة بين مختلف الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت.

سفير مصر لدى لبنان السعودية السفير علاء موسى

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