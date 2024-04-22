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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلاة على النبي في الأيام البيض من شوال.. صيغة مجربة لتفريج الكرب

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي في الأيام البيض من شوال

تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات في الإسلام، حيث فرض على المسلمين أدائها في كل وقت وحين، يقول الله تعالى:«۝ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺘَﻪُ ﻳُﺼَﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ۚ ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺻَﻠُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠِّﻤُﻮﺍ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ ۝». 

الصلاة على النبي في الأيام البيض من شوال 

ومع دخول أول الأيام البيض من شوال احرص على أن تغتنم تلك الساعات من الليل بـ الصلاة على النبي يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: «اجعلوا ذكركم لسيدنا النبي ﷺ برنامج عمل في حياتكم الدنيا تدعون به إلى الله، تعيشوا في بحبوبة من السعادة الربانية، والمنح الصمدانية، والمواهب اللدنية، والتنزلات الرحمانية، من عند رب البرية، وتكون سببًا وخيرًا للآخرين». 

وتابع: «سيدنا رسول الله ﷺ هو الرحمة المهداة، وهو خاتم النبيين والمرسلين، وهو حبيب رب العالمين .. أرسله الله للناس كافة بشيرًا ونذيرا، وسراجًا منيرا، ورحمةً للعالمين وأسوةً للخلق جميعا، وشفيعًا لهم ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهو أحب خلق الله إلى الله، وهو أعظم خلق الله عند الله».

كما أن سيدنا رسول الله ﷺ خير من الكعبة، خير من العرش ، والكرسي ، والسماوات والأرض .. خير من كل ما خلق الله. سيدنا رسول الله ﷺ.. فمبلغ العلم فيه أنه بشرٌ .. وأنه خير خلق الله كلهمِ. 

ما المقصود بقول النبي: «اتق الله حيثما كنت» وكيف تتحقق التقوى؟.. علي جمعة يوضح

صيغ الصلاة على النبي لتفريج الكرب

اللهم صلِّ صلاة جلال، وسلم سلام جمال، علي حضره حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك، كما غشيته سحابه التجليات، فنظر الي وجهك الكريم، وبحقيقه الحقائق كلم مولاه العظيم، الذي أعاذه من كل سوء، اللهم فرج كربنا كما وعدت ((أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)) وعلى آله وصحبه.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور.

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