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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: مغادرة الفرقاطة الألمانية "هيسن" مياه البحر الأحمر خطوة في الاتجاه الصحيح

الفرقاطة الالمانية
الفرقاطة الالمانية هيسن

اعتبرت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، مغادرة الفرقاطة الألمانية "هيسن" لمياه البحر الأحمر بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" لنائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) حسين العزي.

وقال العزي إن "مغادرة الفرقاطة الألمانية خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن صنعاء (يقصد جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة منذ سنوات) هي الأكثر حرصًا على سلامة الملاحة والأكثر احترامًا لحقوق ومصالح الشعوب"، وفقا لوكالة الأناضول.

ورأى المسؤول الحوثي أن "على كل الدول مبادلة صنعاء ذات المستوى من الحرص والاحترام".

وتابع: "لا أحد في هذا العالم مضطر لمعاداتنا، ومن يفعل ذلك فهو يرتكب خطًأ فادحًا بحقنا وبحق نفسه".

أنهت الفرقاطة الألمانية هيسن، أمس السبت "مهمتها في حماية السفن التجارية من المسلحين الحوثيين في اليمن، وغادرت البحر الأحمر"، وفق قناة دويتشه فيله الألمانية.

وبحسب القناة، كانت الفرقاطة جزءًا من مهمة أسبيدس البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي وتم نشرها في البحر الأحمر في فبراير الماضي لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في اليمن.

والخميس، دعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، الدول الأوروبية إلى سحب قطعها الحربية من البحر الأحمر، مشددا على أنه لا خطر على الملاحة الأوروبية التي "ليست وجهتها إسرائيل".

مغادرة الفرقاطة الألمانية جماعة الحوثي اليمنية البحر الأحمر وزير الخارجية

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