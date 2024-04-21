نظرة تفاؤل.. ناقد رياضي يطمئن جماهير الزمالك بعد التعادل مع دريمز الغاني

علق الناقد الرياضى شادى عيسى على تعادل الزمالك مع فريق دريمز الغانى ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة الكونفدراليه.

وكتب شادي عيسي عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يقدر يصعد من غانا .. محتاجين هدوء وتركيز وتشكيل... وقتها الفوز سهل ...هل هايقدر جوميز يعمل الثلاث أمور دي؟"

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.