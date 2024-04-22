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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الشباب يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم برامج الرياضة

صدى البلد

 

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر، و تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز مصر.

وناقش اللقاء الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة بين الوزارة والشركة، بما في ذلك المشاريع الرياضية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، وتوفير الدعم المالي والموارد اللازمة لإقامة برامج رياضية ناجحة.

وأكد الدكتور صبحي على حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم برامجها ومشروعاتها التي تستهدف الشباب، وتم التأكيد على أهمية دور الشركات الراعية في تعزيز الرياضة وتمكين الشباب، وكيفية تعزيز التعاون بين الوزارة وشركة أليانز لتحقيق أهداف مشتركة في مجال تطوير الرياضة وتعزيز روح الشباب والمشاركة المجتمعية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لشركة أليانز واهتمامها بتعزيز قطاع الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك سيسهم في تعزيز وتطوير العديد من الفعاليات والانشطة، وتوفير الفرص المتميزة للرياضة والرياضيين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة لشركة أليانز عن استعدادهم لتقديم الدعم والمساهمة في تطوير الرياضة وتعزيز فرص المشاركة الشبابية، مؤكداً أن الشركة ملتزمة بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز الرياضة كأداة للتغيير الإيجابي في المجتمع.

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