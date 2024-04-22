الكنز في الرحلة.. أول أفلام إسماعيل فاروق بعد عقد قرانه

احتفل المخرج إسماعيل فاروق مساء أمس بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني فى حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن وتحديدا أبطال مسلسل حق عرب الذى تولى مهمة إخراجه فى موسم رمضان الماضى.



وكشف المخرج إسماعيل فاروق فى حوار مع برنامج عرب وود أنه بعد نجاح مسلسل حق عرب يقوم بتحضير مشروع جديد لكنه مشروع سينمائى.



وأضاف فاروق خلال حواره أن المشروع عباره عن فيلم سينما يحمل أسم الكنز فى الرحلة، وعن الأبطال المشاركين فى الفيلم رفض إسماعيل ذكر الأبطال مؤكدا أن العمل فى مرحلة التحضير حتى الآن.

حفل زفاف اسماعيل فاروق



احتفل المخرج إسماعيل فاروق بحفل زفافه اليوم، بمسجد محمد علي، وذلك من فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من نجوم الفن، وأسرة العروسين.

وأطل إسماعيل فاروق وزوجته على الحاضرين ، وسط العديد من المباركات والتهاني، حيث حضر الزفاف كل من رانيا فريد شوقي، محمد رجب وزوجته دينا فؤاد، سلوى عثمان، مريهان حسين ، هبة مجدي ، تامر سعد ، وغيرهم.

يذكر أن مسلسل حق عرب، يعد آخر أعمال إسماعيل فاروق، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، بطولة الفنان أحمد العوضي، وكل من الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فوازِ، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.