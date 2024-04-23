طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بفيسبوك منشورًا عن الأسماك المجمدة وقالت سماح: “التلج له مواصفات قياسية خاصة بالتجميد بشكل يحفظ السمكة لمدة 6 أشهر بشكلها الطازج دون تغير”؛ لذلك تستطيع تشيل سمكة مجمدة بسهولة من كرتونه سمك.



اذا كان السمك ملتصق ببعضه ومغطي بالتلج كليا بشكل صعب انك تفصل واحدة عن التانية تأكد ان السمك دا فك من التلج واعيد تجميده اكتر من مرة ودا دليل على فساده.



السمك المجمد السليم مجرد ذوبان التلج نجد جسمه متماسك وجلده متماسك ولامع والبطن مش مفتوحة

لون العيون والخياشيم طبيعي .

ويكون اللحم أبيض نظيفا والعظم متماسك والاحشاء الداخلية خالية من اي ديدان.

اختبار بسيط للسمك المجمد السليم



بوضع السمكة في الماء تستقر بالقاع فاذا طفت علي السطح تكون فاسدة

١-الريحة مقبول ريحة اليود مثل السمك البلطي

اما الاسماك الدهنية مثل الماكريل والتونة لانها بتكون سمينة فتكون ريحتها مثل ريحة الزبد المصنع .

٢-العين لامعة والقرنية شفافة.

٣-الخياشيم حمراء زاهية خالية من المخاط والروايح الكريهة.ولايسمح بوجود الديدان الاسطوانية واطوارها والاوليات المتحوصلة في رأس السمكة.

٤-القشور ثابتة بقوة بالجسم.

٥-الجلد خاليا من التسلخات والكدمات.

٦-ذات قوام متماسك لون اللحم ابيض (ابيض بني شفاف).ط ويكون اللحم متماسك.

٧-عند الضعط بالاصبع علي سطح السمكة لا تتاثر او تهبط

