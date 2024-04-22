المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نجار بتهمة الإتجار فى المخدرات بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لنجار مسلح لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بالخانكة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3769 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3075 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم "سمير و م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة ، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة ، تفيد قيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.