السجن مدى الحياة لمصريين في إيطاليا

قضت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة لمتهمين مصريين تخلصا من زميلهما المصري.

وحسب قناة "العربية"، أحال القاضي المختص المتهمين أحمد جمال ك 26 عاما، ومحمد علي ع27 عاما إلى المحاكمة، تمهيدًا للحكم بسجنهما مدى الحياة لقتل زميلهما.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع في 30 مايو المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس الماضي، عندما تخلص المتهمان من زميلهما بمدينة سيستري بونينتي، بسبب خلافات العمل بينهم، وتم انتشال جثته مقطوعة الرأس والأيدي، من البحر بين شيافاري وسانتا مارغريتا في جنوة، وذلك بسبب خلافات بينهما.

فتبين من التحقيق أن القتيل كان يعمل بمحل تصفيف الشعر المملوك للمتهم الأول، لكنه قرر مغادرة المحل بسبب خلافات واتجه للعمل في محل آخر منافس، ولذلك قام صاحب المحل وبرفقته مساعده باستدراجه لقتله.