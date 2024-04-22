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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات المختلفة

صدى البلد

 


وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة، لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمشروعات السكنية والخدمية.
 

و كرمت جمعية المهندسين المصرية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحته العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، التى تشهدها ربوع الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية عام 2014، وذلك تزامناً مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي "مرور مائة عام على تأسيسها"

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأبراج الشاطئية الدكتور عاصم الجزار الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية

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