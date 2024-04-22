كله هياخد حقه|وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل الكاملة لنظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس النظام الذي تم تطبيقه العام الماضي .

وأوضح الوزير، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 (البابل شيت) سيتم إلكترونياً .

وقال : تصحيح إجابات الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لإثنين من المعلمين “عبر التابلت” الخاص بالمعلم ، مشددا على أنه في حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة ، سوف يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا .

وأضاف ، أنه سوف يتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 علي خطوات الإجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا