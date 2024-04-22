كله هياخد حقه|وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل الكاملة لنظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 .
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس النظام الذي تم تطبيقه العام الماضي .
وأوضح الوزير، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 (البابل شيت) سيتم إلكترونياً .
وقال : تصحيح إجابات الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لإثنين من المعلمين “عبر التابلت” الخاص بالمعلم ، مشددا على أنه في حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة ، سوف يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا .
وأضاف ، أنه سوف يتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 علي خطوات الإجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء
إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024
السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية
السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى
السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا
الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل
الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا