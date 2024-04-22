الجريدة الرسمية تنشر أسعار المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء بقنا الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 90 الصادر اليوم 22 ابريل ٢٠٢٤، قرارات وزارة الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، الخاص بقيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح و تقنين الاوضاع في بعض مخالفات البناء بمدينة قنا الجديدة.

و جاء القرار كالتالي...

