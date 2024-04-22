انتصار جديد لروسيا.. أوكرانيا تتوقع بقادم أسوأ في انتظارها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على قرية نوفوميخايلوفكا على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بالكامل بلدة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم قصف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي العاشر، وألوية الهجوم الجوي 79، و92، و46، و81، والألوية الآلية 22، و23، و28، و41، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في لوغانسك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في دونيتسك.

وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 410 عسكريين وتسع مركبات، وتم تدمير مدفع ذاتي الحركة من عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومحطة الحرب الإلكترونية "أنكلاف" ومستودع ذخيرة".

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قد ذكرت في تقريرها الصباحي اليومي إن قوات كييف واصلت كبح المحاولات الروسية للتقدم بالقرب من القرية.

وبدوره، قال رئيس استخبارات الجيش الأوكراني إنه يتوقع مواجهة صعوبات على الجبهة خلال شهر.

وقبل قليل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولن تغير المساعدات الأمريكية في أوكرانيا هذا الوضع.

وأشار ممثل الكرملين إلى أن، الأموال المخصصة "ستؤدي إلى ضحايا جدد بين الأوكرانيين". وشدد على أن "المزيد من الأوكرانيين سيموتون وستتكبد أوكرانيا خسائر أكبر".

وقال: "نحن ندرك أن معظم هذه الأموال ستبقى بطريقة أو بأخرى في أمريكا نفسها، وستصبح أمريكا أكثر ثراء وستجني أرباحا إضافية بتقديمها المساعدة لأوكرانيا بهذا الشكل. باختصار، لا شيء يتغير بشكل أساسي".