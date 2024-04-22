محافظ بورسعيد: الأجهزة المختصة كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات آخر العام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين ، الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقييم ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات في قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد ، ومتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ / ٢٤ ٢٠ .

وذلك بحضور دكتور حسيب محمد حسيب رئيس قسم العمليات والمعلومات بالوزارة ، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد .

محافظ بورسعيد .. الأجهزة المختصة بالمحافظة كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات 1000299227 1000299230 1000299233 1000299218 1000299239 1000299236 1000299215 1000299221 1000299224

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة المختصة بالمحافظة قد كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات ، مؤكدا على التنسيق الكامل بين مديرية التربية و التعليم و الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال سير الامتحانات .

و من جانبه ، أكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق في العملية التعليمية خلال الآونة الأخيرة ، من خلال تطوير وإنشاء المؤسسات التعليمية ، والارتقاء بمستوى القائمين على العملية التعليمية ، مؤكدا على أهمية تنشئة أجيال واعية قادرة على بناء المستقبل .