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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: الأجهزة المختصة كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات آخر العام

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. الأجهزة المختصة بالمحافظة كثفت استعداداتها

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين ، الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقييم ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات في قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد ، ومتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ / ٢٤ ٢٠ .

وذلك بحضور  دكتور حسيب محمد حسيب رئيس قسم العمليات والمعلومات بالوزارة ، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد .

محافظ بورسعيد .. الأجهزة المختصة بالمحافظة كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات

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وأكد محافظ بورسعيد أن  الأجهزة المختصة بالمحافظة قد كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات ، مؤكدا على التنسيق الكامل بين مديرية التربية و التعليم و الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال سير الامتحانات .

و من جانبه ، أكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق في العملية التعليمية خلال الآونة الأخيرة ، من خلال تطوير وإنشاء المؤسسات التعليمية ، والارتقاء بمستوى القائمين على العملية التعليمية ، مؤكدا على أهمية تنشئة أجيال واعية قادرة على بناء المستقبل .

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