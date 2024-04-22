الرئيس العراقي وأردوغان يؤكدان وجوب وقف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني

حظى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، باستقبال رسمي في مطار بغداد الدولي، خلال زيارته الأولى منذ 13 عاما إلى العراق.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية"، ذكر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن السوداني استقبل صباح اليوم الاثنين، أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

استقبال أردوغان

وشهدت أرض مطار بغداد الدولي، استقبالاً رسمياً للرئيس أردوغان، عُزف فيه السلامان الوطنيان، العراقي والتركي، وجرى استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما أطلقت المدفعية 21 إطلاقة تحية في مراسم الاستقبال، بحسب البيان.

وخلال مباحثات الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ونظيره التركي أردوغان، أكدا الجانبان وجوب وقف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني.

كما شددا على أهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر واعتماد التفاهمات والحوار البناء، لافتين إلى أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه.