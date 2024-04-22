ناقشا تطورات الأوضاع بغزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “اكسترا نيوز”.

وناقش الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي ماكرون تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهم الجهود الراهنة للتوصل لجهود حول وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الانسانية.

وحذر الرئيس السيسي مع ماكرون من خطورة الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة.



وجاء أيضًا أن الرئيسين تطرقا إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة وحذرا من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار.



وأوضحت القناة أن الرئيس السيسي وماكرون يتفقان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، ويؤكدان أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة الأمن والسلام بالمنطقة.

