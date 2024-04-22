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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالة جديدة للجمع بين معاشين.. تدخل برلماني لمنح الحق لتلك الفئة

قانون المعاشات
قانون المعاشات

مناقشات جديدة داخل مجلس النواب، من أجل منح فئة جديدة حق الجمع بين معاشين، وذلك في ضوء توجيهات رئاسية سابقة في هذا الشأن، حيث سبق وأن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الزوجة المعاقة حق الجمع بين أكثر من معاش.

وفي ضوء تلك التوجيهات، تقدمت النائبة هند حازم بطلب إحاطة إلى الحكومة من أجل إقرار حق حصول الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين.

وفي ضوء ذلك نستعرض الحالات التي وضعها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للجمع بين معاشين.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

ويجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

كما  يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

كما يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

وأيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

وكذلك يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

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