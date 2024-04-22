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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو فشل بكل المجالات.. ضغوط من جميع الأطراف وعقوبات على كتيبة صهيونية

نتنياهو
نتنياهو

اعتبر المراقب والصحفي في شبكة “NBC” الأمريكية/ أن إسرائيل تتعرض لأوضاع، هي أصعب ما يكون، حيث كادت الأمور تنقلب إلى حرب مع إيران خلال صراعها المباشر وغير المسبوق، وكادت الأمور تخرج عن نطاق السيطرة.

وبشكل جلي وواضح، تعرضت سمعة كيان الاحتلال لضربة شديدة في جميع أنحاء العالم، حيث تتزايد الضغوط ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جميع الجهات.

وتستعد إدارة بايدن لفرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي، وتتزايد الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، ضد الحرب  ويريد الإسرائيليون بشكل متزايد رحيل زعيمهم.

ولم يحصل نتنياهو سوى على الفشل مع حماس ورغم ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف القوة العسكرية ضد حماس بعد فشل المحاولات الأخيرة للتفاوض على وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو في خطاب بالفيديو أمس :حماس “لم تفعل شيئا سوى تشديد شروطها للإفراج عن رهائننا إنها تصلب قلبها وترفض السماح لشعبنا بالرحيل”.

وأضاف: “لذلك، سنضربها بضربات موجعة إضافية – وهذا سيحدث قريباً”، متابعا أن إسرائيل “ستزيد الضغط العسكري والدبلوماسي على حماس؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير رهائننا وتحقيق انتصارنا".

وشنت إسرائيل في الأيام الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية على رفح، جنوب مدينة غزة، حيث فر معظم سكان القطاع.

وقد أشارت إسرائيل إلى أنها تخطط لغزو رفح لأن هذا هو المكان الذي يتحصن فيه بعض قادة حماس وأفرادها.

وتلقي إسرائيل باللوم على الجماعة الفلسطينية المسلحة في إحباط اتفاق لإنهاء القتال، وتطالب بعودة الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر لكنها تقول إنه يجب تدمير حماس. 

وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن يتضمن إنهاء القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة. 

إسرائيل ايران ضربة شديدة إدارة بايدن

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