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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك الشعب الصيني يثبت معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض

صدى البلد

أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام وخمسة أعوام دون تغيير، وفقاً لتوقعات المحللين.

ووفقاً لقرارات بنك الشعب الصيني  أبقى المركزي الصيني على معدل الفائدة على القروض لمدة عام وخمسة أعوام عند مستويات 3.45% و3.95% على الترتيب.

وتماشى تثبيت معدل الفائدة في الصين مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم

جدير بالذكر أن معظم القروض المستحقة في الصين تعتمد على معدل الفائدة على القروض لمدة عام، فيما يؤثر المعدل ذات الخمس سنوات على تسعير قروض الرهن العقاري.

كان الاقتصاد الصيني نما بنحو 5.3% في الربع الأول من العام الجاري، بما يتجاوز توقعات المحللين، وهو ما يعد إشارة مشجعة لصناع السياسة الذين يحاولون إنعاش الطلب والثقة في مواجهة أزمة العقارات طولة الأمد.

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