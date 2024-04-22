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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستهل تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية بخسارة 22 دولاراً

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم مستهل تعاملات الأسبوع، وخسرت أكثر من 22 دولاراً في المعاملات الفورية مع تعرضها لعمليات جني أرباح بعد تسجيلها مكاسب قياسية وصلت خلالها أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبحلول الساعة 09:33 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.94% أو ما يعادل 22.4 دولار ليصل إلى 2369.62 للأونصة.

ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.27% أو ما يعادل 30.85 دولار لتصل إلى 2382.85 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2.86% إلى 28.02 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.17% إلى 1030.03 دولار، فيما ارتفع البلاتين بنحو 0.01% إلى 944 دولارا.

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