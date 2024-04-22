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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد الأعمال المنفذة بمشروع مارينا 8 بالعلمين الجديدة

صدى البلد

تفقد  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازى العلمين الجديدة والقرى السياحية، الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع مارينا 8، بمركز مارينا العلمين السياحي، والذى يتميز باطلالته على بحيرة مارينا، ويتكون من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين هاوس، والشاليهات، والعمارات، بإجمالي 897 وحدة، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة - نوافير - ....) بمساحة إجمالية 104 أفدنة، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة والبحر.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه تطوير المنطقة الأثرية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لإجمالي المساحة، وتنفيذ مشايات وبرجولات ومغطيات تربة، وإنشاء المباني الخدمية، وعدد من المبانى باستخدامات متنوعة، كما يتولى الجهاز بالتوازي حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمركز مارينا العلمين السياحي، من خلال رفع كفاءة محطتي المعالجة الخاصة بالمدينة من منشآت مائية وأعمال كهروميكانيكية وأعمال تنسيق موقع للمحطات، إضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة المياه في الخزانات القائمة، واستحداث روافع لضمان ثبات ضغوط المياه طوال العام.

وتفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التوسعة بمدخل بوابة 5 بمركز مارينا العلمين السياحي، المؤدي إلي المركزين الخامس والسادس، وذلك من خلال تنفيذ أعمال التوسعة للطرق القائمة، وكذا توسعة 3 كبارى لاستيعاب الكثافة المرورية المتوقعة، كما يجرى حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة 9 كباري أخرى، وإنشاء كوبري جديد بالمركز بخلاف مشاريع رفع كفاءة الطرق القائمة بالمدينة، وعمل حواجز الأمواج التي تساعد فى الحفاظ على شواطئ مارينا من النحر، موجهاً بالعمل على رفع كفاءة المسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع بمركز مارينا العلمين السياحي، والحرص على جودة الأنشطة المقدمة لرواد المركز.

كما وجه الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من مخطط الداون تاون لمركز مارينا العلمين، المواجه له، من أجل سرعة البدء في التنفيذ وعمل البحيرات.

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