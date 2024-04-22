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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالة نفسية.. فتاة تنهي حياتها في أكتوبر

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة انهاء فتاة حياتها بسبب حالة نفسية في مدينة أكتوبر.

فتاة تنهي حياتها بسبب حالة نفسية في الجيزة

صرحت النيابة في الجيزة بدفن جثمان فتاة أكتوبر عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما استمعت لأقوال أسرة الفتاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بقيام فتاة بإنهاء حياتها في ظروف غامضة بدائرة قسم أكتوبر أول وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها.

بسؤال أهليتها لم يتهموا أحد وقرروا أنها مصابة بحالة نفسية منذ فترة قامت على أثرها بإنهاء حياتها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة مديرية امن الجيزة فتاة اكتوبر أكتوبر

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