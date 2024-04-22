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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ناجي قمحة: مصر والأردن أكثر الدول المعنية بالدفاع عن القضية الفلسطينية.. فيديو

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إنّ مصر حذرت من اجتياح رفح الفلسطينية ودفع الفلسطينيين إلى الدولة المصرية أو المملكة الأردنية الهاشمية، مشددًا على أن هذا الأمر فيه تهديد للأمن القومي الأردني والأمن القومي المصري.

وأضاف "قمحة" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الأخطر هو أن الدول التي لديها تماس مع القضية الفلسطينية تجد نفسها طرفا من أطراف الصراع، فهناك حديث عن تأزم في الأردن من الداخل وجرى تفجيره من الداخل بفعل جماعة الإخوان الإرهابية، كما تتعرض لضغوط من الداخل لزجها في الصراع رغم أن الأردن يمارس دورا رشيدا مع الدولة المصرية".

 

وتابع الكاتب الصحفي: "مصر والأردن أكثر الدول المعنية بالدفاع عن القضية الفلسطينية وليس أي قضية فرعية أخرى يتم من خلالها محاولة غض البصر عن القضية الرئيسية، وعندما اعترضت مصر صواريخ الحوثي على أراضيها في اتجاه الكيان المحتل كانت تدافع عن السيادة المصرية، ومارست الأردن نفس حق السيادة".

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