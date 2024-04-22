الغضبان: بازار بورسعيد الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر

أكد محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، أن بازار المحافظة الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين، ويضم مجمع أسواق حضاري، للخضروات والفاكهة واللحوم، ,أقيم على أحدث طراز معماري، ويقدم أسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الاثنين ببازار بورسعيد الجديد، برفقة ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وبصفة خاصة الداون تاون "أحد السلاسل الغذائية داخل البازار"، وذلك لمتابعة سير العمل داخل البازار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، يرفقهما الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية محمد سعدة ومحمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي وفوزي الوالي رئيس حي العرب ووفد من جهاز حماية المستهلك.

وقام المحافظ ومرافقوه، بزيارة مفاجئة للمطاعم بنطاق حي الشرق، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية.

والتقى المحافظ ومرافقوه بالمواطنين، وحرصوا على سؤالهم عن جودة المنتجات المقدمة بالمطاعم، ومدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار الدقيق الذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي.

وقال محافظ بورسعيد إن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التموينية لمتابعة السلع و ضبط الأسواق و التصدي لاحتكار وجشع التجار.

وكان محافظ بورسعيد استقبل، ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش زيارة رئيس الجهاز للقيام بجولة تفقدية لمتابعة الأسعار على أرض الواقع بالمحافظة.