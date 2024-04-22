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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة فلسطينية تشكر مصر على دورها في تأمين دخول المساعدات إلى غزة

صدى البلد

وجهت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين اغابكيان شاهين الشكر لمصر على دورها في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


وبحثت الوزيرة الفلسطينية مع سفير مصر لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، خلال لقائهما اليوم الاثنين في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أوضاع المواطنين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، خاصة الجرحى والمرضى منهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وشكرت شاهين، مصر الشقيقة على جهودها الدائمة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة، وثمنت الدور المصري المحوري المتواصل في وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وتقديم التسهيلات والاحتياجات اللازمة لأبناء شعبنا المتواجدين في مصر.

كما بحثت الوزيرة شاهين مع السفير سليمان أوضاع الطلبة الفلسطينيين من مختلف الشرائح، الذين خرجوا من قطاع غزة إلى مصر، وإمكانية إيجاد حلول عملية تمكنهم من الالتحاق بالعملية التعليمية في مصر.

وتطرقت إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أولويات الحكومة الفلسطينية المتمثلة بوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع، ووضع حد لانتهاكات المستعمرين في الضفة الغربية، ومواصلة الجهود الإغاثية لقطاع غزة رغم التحديات الكبيرة.

من جانبه، أكد السفير سليمان على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، مشيرا إلى أن بلاده تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتواصل جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف أن مصر تولي اهتماما كبيرا لما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات وجرائم يرتكبها الاحتلال والمستعمرون بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجهات المصرية المختصة تواصل جهودها في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين فيها.

وفي نهاية اللقاء، بحث الجانبان إمكانية عقد اللجنة الفلسطينية- المصرية المشتركة في القريب العاجل، لما لها من أهمية في تطوير العلاقات الثنائية في هذه الظروف بالذات.

العدوان الإسرائيلي على غزة اغابكيان شاهين إيهاب سليمان سفير مصر لدى دولة فلسطين

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