بنك CIB يكشف عن مزايا البطاقة الائتمانية CIB-EGYPTAIR

اعلن بنك CIB عن إطلاق بطاقة الائتمان CIB-EGYPTAIR Mileseverywhere البلاتينية، وهي البطاقة الائتمانية المشتركة الوحيدة من نوعها في مصر، بالتعاون مع برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus.

تم تصميم هذه البطاقة خصيصًا لتوفير تجربة سفر مميزة ومختلفة، وتوفر العديد من المزايا الغير مسبوقة للمساعدة في تحقيق رحلات سفر مريحة وممتعة.

مميزات البطاقة الائتمانية CIB-EGYPTAIR Mileseverywhere البلاتينية:

- حقيبة إضافية أثناء السفر مع مصر للطيران.

- خصم 25% عند استبدال رصيد الأميال من خلال مصر للطيران.

- أولوية إنهاء إجراءات السفر من خلال مكاتب درجة رجال الأعمال بغض النظر عن درجة تذكرة السفر عند السفر على رحلات مصر للطيران.

- الدخول المجاني إلى استراحات رجال الأعمال الخاصة بماستركارد في بعض المطارات.

- الحصول على أميال بشكل أسرع مع كل عملية شراء، حيث يتم منح ميل واحد لكل 10 جنيهات مصرية تنفقها.

شروط التقديم للحصول على بطاقة الائتمان CIB-EGYPTAIR Mileseverywhere البلاتينية:

- البطاقة متاحة للمصريين والأجانب.

- يجب أن يكون العمر أكثر من 21 سنة وأقل من 60 سنة عند تقديم طلب الحصول على البطاقة.

- متاحة لأصحاب الراتب الشهري وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على البطاقة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- فاتورة كهرباء حديثة (صادرة خلال الأشهر الـ 3 الماضية).

- إثبات الدخل (خطاب مفرادات المرتب أو 3 كشوف للحساب خلال الـ 6 أشهر الماضية).

- قد يتطلب تقديم مستندات إضافية.

خطوات التقديم:

- يمكنك تقديم طلب الحصول على بطاقة الائتمان CIB-EGYPTAIR Mileseverywhere البلاتينية عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو زيارة أقرب فرع للبنك.

- قم بتقديم الأوراق المطلوبة لإكمال طلببنك CIB يكشف عن مزايا البطاقة الائتمانية CIB-EGYPTAIR Mileseverywhere البلاتينية