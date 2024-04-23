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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوفد فني وليس رقابيا.. اتحاد الكرة ينفي شائعات زيارة وفد الفيفا الأخيرة

صدى البلد

أبدى مسئولو اتحاد الكرة المصرى دهشتهم من إصرار البعض على نشر أخبار كاذبة واختلاق أحداث لا تمت للواقع بصلة خلال زيارة وفد الفيفا الأخيرة التى ضمت كل من بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسؤول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وراؤول شيباندا مسؤول التطوير بالكاف و الدكتور عمرو محب مدير كرة القدم للهواه في قارتي أفريقيا وشرق آسيا واجتماعهم مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفنى للاتحاد ومساعده محمد يوسف. 

وذهب البعض إلى أن لجنة الفيفا هددت بل وأوقفت الدعم المالي الخاص بمشروع فيفا فورودرد FIFA Forward وهو خاص ببرامج تطوير المسابقات والمدربين واللاعبين  وهذا كلام عار تماما من الصحة حيث أن الوفد فنى وليس له دور مالى أو رقابي بل إن الوفد أشاد بمجهودات اتحاد الكرة واراد أن يطلع على ما تم إنجازه ورؤية المدير الفنى الجديد للمرحلة المقبلة وطرق مساعدة فيفا للاتحاد المصري في البرامج الفنية الجديدة التى دشنها مؤخرا، مؤكدين ان الاتحاد الدولي لا يمول رخص المدربين بأي شكل مادي.

 ويهيب مجلس اتحاد الكرة بعض وسائل الإعلام بتحري الدقة كما تفعل معظم  المؤسسات والسادة الإعلاميين في ظل العلاقات الطيبة والتواصل الدائم بين الطرفين.

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