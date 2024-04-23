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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أفضل هاتف سامسونج للشباب |لن تصدق سعره

بكاميرا 108 ميجابكسل..أفضل
بكاميرا 108 ميجابكسل..أفضل هاتف سامسونج للشباب|لن تصدق رخص س

يعتبر هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A73 5G أول هاتف من فئة A من سامسونج يأتي بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل مع دعم المثبت البصري مع شاشة كبيرة سوبر أموليد 120 هرتز مع معالج من كوالكم سناب دراجون 778G .

مميزات Samsung Galaxy A73 5G :-

• أحد أفضل الهواتف من ناحية التصوير فهو مزود بكاميرا 108 ميجا بيكسل بمثبت بصري OIS .

• بطارية ممتازة تكفي للعمل لفترة طويلة خلال اليوم .

• ذاكرة صلبة وعشوائية كبيرة تكفي جميع التطبيقات والملفات بدون مشكلة .

• شاشة سوبر اموليد بلس بدقة FHD+ مع دعم معدل التحديث الأعلى الـ 120Hz .

• المعالج يقدم اداء جيد جدا فقد سبق وجربناه في هاتف Samsung A52s 5G .

• صوت ستريو عالي .

• مقاومة معتمدة للماء IP67 مع وزن مقبول جدا بالنسبة لحجم الشاشة والبطارية .
 

عيوب موبايل Samsung Galaxy A73 5G :-

• خامات بلاستيكية في حين المنافسين بخامات أفضل .

• لا يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

• كنا نطمح أن يتم زيادة قدرة الشحن السريع ليواكب المنافسة .

• الحافة السفلية للشاشة ما زالت كبيرة ولم يتم العمل على جعلها أقل .

• سماعات الاذن و رأس الشاحن و الجراب غير مرفقين بعلبة الهاتف ولا حتى سكرينة على الشاشة .

السعر 

يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A73 حوالي 18 ألف جنيه في مصر. 

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