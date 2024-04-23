بدون دعم.. محاسبة المباني المخالفة على قيمة استهلاك الخدمات والمرافق بسعر التكلفة

خلال أيام قليلة يبدأ التصالح في مخالفات البناء رسميا، وذلك بعد إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية في أبريل الجاري، على أن تبدأ عملية تقديم طلبات التصالح في مايو المقبل.

وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء قطع المرافق عن المباني التي لم توفق أوضاعها، على أن تحاسب تلك المباني على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما حظر قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

كما يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.

وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي جاءت كالتالي:

- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون

- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه



- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%

- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها



- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة

- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب

- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات

- تبدأ أسعار التصالح من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها

- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا

- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها يصل لـ3 أضعاف الأسعار المحددة مسبقا.