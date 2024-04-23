عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر "مرتفع للغاية".. الصين تصدر أعلى مستوى إنذار بسبب الفيضانات |فيديو

فيضانات الصين
فيضانات الصين

أصدرت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء أعلى مستوى إنذار في مناطق جنوب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في مقاطعة قوانجدونج، وهي الأكبر من حيث التعداد السكاني.

وبات مستوى الانذار الأحمر نافذا اعتبارا من الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (03,00 ت ج) الثلاثاء في شينزن، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 17,7 مليون نسمة، والواقعة مقابل هونج كونج.

https://twitter.com/hien_trung2/status/1782706746185941170

وحذّرت السلطات من خطر "مرتفع للغاية" من حصول فيضانات خلال فترة تساقط الأمطار الغزيرة والمتوقع أن تستمر ما بين "ساعتين وثلاث ساعات".

والأمطار الغزيرة ليست أمر غير معتاد في جنوب الصين خصوصا في الصيف، إلا أنها نادراً ما تحصل خلال فصل الربيع.

https://twitter.com/citizentvkenya/status/1782705309099696138

وتشهد قوانجدونج أمطاراً غزيرة منذ الخميس الماضي. وهذه المقاطعة هي الأكبر من حيث عدد السكان في الصين مع 127 مليون نسمة، وتحظى بأهمية محورية في قطاع الصناعة، اذ تضم عشرات الآلاف من المصانع، وغالبية انتاجها مخصص للتصدير.

وأدت الأمطار والفيضانات الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإجلاء عشرات الآلاف من السكان، وفق ما أفادت السلطات في حصيلة صادرة الإثنين.

وتسبّب هطول الأمطار في ارتفاع منسوب الأنهار وأثار مخاوف من فيضانات "لا يحدث مثلها سوى مرّة واحدة في قرن من الزمن"، وفق السلطات.

 وفي هذا الإطار، أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن إصابة ستة أشخاص على الأقل جراء انزلاقات للتربة في منطقة جيانغوان في شمال مقاطعة قوانغدونغ.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن المقاطعات المتاخمة لقوانجدونج، بما في ذلك فوجيان (شرق) وقويتشو (جنوب غرب)، ستهطل عليها أمطار غزيرة.

الأرصاد الجوية الأمطار الغزيرة الإنذار الأحمر السلطات الصينية الصين أمطار الغزيرة هيئة الأرصاد الجوية هونج كونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

موضوعات متعلقة

دعاء المطر .. 5 كلمات مستجابة لا ترد وأفضل 110 أدعية للصائمين

دعاء أول جمعة في رمضان .. ردده الآن يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

العمل في أسبوع.. وظائف بالخارج وإشادة دولية بمشروع مهني 2030.. وتعويضات لضحايا حادث إيتاي البارود

العمل في أسبوع.. تشغيل العمالة غير منتظمة.. ووظائف بالداخل والخارج.. والوزير يتفقد مواقع إنتاج ببورسعيد

"يوم الصفر" المدمر يرعب الجميع.. أحد أكبر مدن العالم على بعد أشهر من نفاد المياه والعطش.. والجفاف يصيب 60% من السكان| تفاصيل كارثية

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ترشيحاتنا

طلاب المدارس يؤدون اختبار TOFAS لقياس المهارات في الرياضيات | صور

الجامعة العربية: حق الفلسطينيين في إقامة الدولة وعضوية الأمم المتحدة لا جدال فيه

انطلاق مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

وزير الخارجية: يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم حل الدولتين

أردغاون يهاجم رئيس حكومة الاحتلال.. نتنياهو يشبه هتلر اليوم

وزير الخارجية: الموقف الأيرلندي منذ بدء الحرب على غزة يستحق التقدير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث إطلالاتها

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

فيديو

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ