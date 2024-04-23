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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنشآت السياحية تُعلن قائمة أسماء مرشحي انتخابات مجلس إدارتها

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية تُعلن قائمة أسماء مرشحين إنتخابات مجلسها

أعلن أحمد الناظر، المدير التنفيذى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة تلقى وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إغلاق باب تلقى طلبات المرشحين وفقاً للمواعيد المحددة من قبل اتحاد الغرف السياحية لفتح الباب أمام المرشحين اعتباراً من 15 وحتى 21 أبريل الجارى.

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية شكلت لجنة لتلقى وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة بالاتحاد العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، وعضوية كل من مديحة عبد العزيز، المدير المالى، وتامر عبد الله، مسئول مركز تكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس لجنة تلقى وفحص طلبات المرشحين لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن اللجنة تلقت خلال فترة عملها نحو 11 طلبا للترشح لعضوية مجلس الإدارة و19 طلباً لمندوبى الغرفة فى الاتحاد.

وأضاف الناظر أن قرار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، رقم 106 لسنة 2024، نص على أن يكون عدد أعضاء مندوبى الغرفة في الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، 19 عضواً، وأن التمثيل الفئوى لانتخابات عضوية مجلس الإدارة والتي أشار إليها قرار وزير السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024 قد حدد أن يكون الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للتمثيل التالى: 

ﻋﻀﻭﺍﻥ "يمثلان ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ نجوم". وقد ترشح لها كل من: 

1. ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى.
2. سامح عبد العال عبد الغنى.

وﻋﻀﻭﺍﻥ "يمثلان ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭبع نجوم"، وقد ترشح لها كل من:

1. أحمد فايز أحمد الصايغ
2. هشام عصام عبد الجواد وهبة
3. أشرف زيدان محمد مسلم

وثلاثة ﺃﻋﻀﺎﺀ "يمثلون ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ نجوم ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍحدة"، وقد ترشح لها كل من: 

1. برج ليون أرتين توماسيان
2. عبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع
3. محمد عبد العزيز محمد إمبابى
4. شريف محمد صادق
5. هشام محمود محمد عبد الله
6. عمر حسين فتحى

ﻋﻀﻭ واحد "يمثل منشآت الحلواني، الكافيتيريات، الوجبات السريعة، مطاعم 
العربات ﻭﻏﻴﺭﻫا إﻥ وجد"، وقد ترشح لها كل من: 

1. على كامل على منصور
2. يعقوب أحمد محمد نصار

وأشار الناظر إلى أسماء الأعضاء الذين تقدموا بالترشح لعضوية مندوبى الغرفة بالجمعية العمومية للاتحاد، والذي يبلغ نصيب الغرفة منها 19 عضوا، فقد تلقت الغرفة نحو 19 طلباً وهم: 

1. حلمى محمد خليل إبراهيم
2. هشام حسين بركات حبوته
3. عمرو محمد خليل إبراهيم
4. أبو زيد عبد الفتاح خليل إبراهيم
5. حسام الدين هشام ممدوح زكى
6. محمد السيد أحمد فراج
7. عبد النبى عباس محمد خليل
8. محمد حسن محمد خليل
9. عماد الدين محمد أحمد إسماعيل
10. عماد فؤاد أسحاق مرقص
11. أشرف عبد الفتاح يوسف
12. طارق أحمد عبد الناصر
13. محمود سعد الدين أبو اليزيد
14. رامز إلهامى غايبوس مسدارى
15. طارق صلاح محروس عبد الحليم
16. وليد فاروق عبد الحميد جمعة
17. أحمد أهاب أحمد حسنى أحمد
18. دليلة حسام سلامة جودة الشاعر
19. مينا عاطف جودة

وأكد المدير التنفيذي للغرفة، أن الضوابط المنظمة والحاكمة للعملية الانتخابية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار وإتحاد الغرف السياحية الخاصة بإجراءات الانتخابات تقضى بفتح باب تلقى الاعتراضات فى المرشحين خلال خمسة أيام تبدأ من يوم الجمعة 2024/4/26 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024/4/30 عبر تقديم طلب رسمي لوزارة السياحة والآثار بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة،

على أن يتم الفحص والفصل في الإعتراضات خلال ستة أيام تبدأ من يوم الخميس 2024/5/2 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024/5/7.

وأن يتم إخطار مقدمى الاعتراضات بقرار اللجنة خلال يومي الأربعاء والخميس 8و9 مايو 2024.

وأوضح أن الإجراءات تقضى بأن يقوم الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالإعلان للكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرفة، ويخطر المنشآت أعضاء الغرفة خلال ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة 2024/5/10 وحتى نهاية يوم الجمعة 2024/5/17.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة يوم 22 مايو المقبل بفندق سفير القاهرة، وتشهد إجراء الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الاتحاد اعتباراً من الساعة الحادية عشرة وحتى الرابعة بعد العصر، بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على الأقل.

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