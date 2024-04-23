منبع لا ينضب من العزة.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

جاء فيها:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،،،

بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الغالية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم إلى فخامتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهاني وعظيم معاني الاحترام والتقدير.

تلك الذكرى المجيدة، التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، فصارت منبعًا لا ينضب من العزة والكفاح والولاء والانتماء، ودرسًا في الحفاظ على التراب الوطني بالتضحية والعمل والاجتهاد والعلم، وتأكيدًا على أن الحفاظ على الوطن واجب وحق، لم ولن يتوانى أي مصري على أرض هذا الوطن عن بذل كل غال ونفيس للحفاظ عليه.

فتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المخلصين، الذين حققوا للوطن هذا الانتصار العظيم، والذي سيظل عيدًا لكل المصريين، وشاهدًا على براعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بكل إصرار وعزيمة.

حفظ الله مصر عزيزة أبية، وكل عام وفخامتكم بخير، وكل عام وشعب مصر العظيم في عزة وتقدم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير".