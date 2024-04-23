كان بيلعب في البلكونة.. دفن طفل سقط من العاشر في الجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في مصرع طفل سقط من الطابق العاشر في عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

سقوط طفل من العاشر في الجيزة

وصرحت النيابة في الجيزة بدفن جثمان الطفل عقب صدور تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكشفت التحقيقات أن الطفل اختل توازنه أثناء اللهو وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع طفل بالغ من العمر 4 سنوات ادعاء سقوط من ارتفاع، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرتها فرق مباحث الجيزة العثور على جثمان طفل في العقد الأول من العمر بالغ من العمر 4 سنوات، يرتدي كامل ملابسه وبسؤال أسرته لم يتهموا أحد وقرروا أنه اختل توازنه أثناء اللهو في الشرفة.

وشرحت التحريات الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل اختل توازنه أثناء اللهو ولا شبهة جنائية في الحادث، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.