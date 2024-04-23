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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المالية: الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة والمواطنين

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

قال د. محمد معيط وزير المالية أن تفاقم الأزمات الجيوسياسية يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم و تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الدول الناشئة ومنها مصر و انخفاض عائدات قناة السويس أيضا .


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض البيان المالي.  و أَضاف معيط :" الاضطرابات ترفع مستويات التضخم “ ، موضحا أن الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة و على المواطنين أيضا” .


وقال وزير المالية: رغم الصدمات الاقتصادية تراجعت معدلات البطالة ،  مشيرا في ذات الوقت إلى تأثر الإيرادات العامة  للدولة وكذلك زيادة المصروفات  ، موضحا أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية  الستة التي أعقبت الأزمات العالمية بلغت  " 650 مليار جنيه ".

محمد معيط وزير المالية الانشطة الاقتصادية قناة السويس

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