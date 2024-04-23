وزير المالية: الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة والمواطنين

قال د. محمد معيط وزير المالية أن تفاقم الأزمات الجيوسياسية يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم و تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الدول الناشئة ومنها مصر و انخفاض عائدات قناة السويس أيضا .



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض البيان المالي. و أَضاف معيط :" الاضطرابات ترفع مستويات التضخم “ ، موضحا أن الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة و على المواطنين أيضا” .



وقال وزير المالية: رغم الصدمات الاقتصادية تراجعت معدلات البطالة ، مشيرا في ذات الوقت إلى تأثر الإيرادات العامة للدولة وكذلك زيادة المصروفات ، موضحا أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية الستة التي أعقبت الأزمات العالمية بلغت " 650 مليار جنيه ".