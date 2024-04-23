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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بائع ينهى حياة زميله بسبب الخلاف على مكان "الفرشة" بسوق بشبين القناطر

جثة
جثة

شهدت مدينة شبين القناطر واقعة قتل ارتكبها بائع عندما طعن زميله اثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مكان البيع فى السوق وتم نقل المجنى عليه مصابا الى المستشفى ولقى مصرعه اثناء محاولة اسعافه والقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقى المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر اشارة من المستشفى بوصول " م ص ا ا " 23 سنة بائع خضار جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد .

وتوصلت التحريات الى ان وراء الواقعة بائع زميل المجنى عليه فى سوق شبين القناطر نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مكان الفرشة فقام المتهم بطعن المجني عليه وتم نقلة للمستشفى والقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحس المتهم.

شبين القناطر مدير أمن القليوبية مدير مباحث القليوبية رئيس مباحث مركز شبين القناطر مدينة شبين القناطر

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