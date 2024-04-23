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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: تكثيف أعمال النظافة والإشغالات وفرق لمتابعة المشروعات الجارية

صدى البلد

وجه محافظ أسوان أشرف عطية بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، مع إزالة التعديات في مهدها، ورصد أية مخالفات والتعامل معها، ومتابعة المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام.

ففي مركز ومدينة أسوان، تم متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان بنسبة تنفيذ 95%، وتابع محمود بهاء نائب رئيس المدينة تنفيذ المرحلة الأخيرة من خط الانحدار بالطريق العمومي في القرية وبمسافة 500 متر، وذلك بالتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والاتصالات.


كما تم تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وجرد الأتربة، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة وتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، وتركيب كشافات ليد موفرة، بجانب تقليم وقص وتهذيب الأشجار، وتمهيد وتسوية التربة، ورش المياه بالشوارع وذلك بمختلف المناطق السكنية بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق .


على صعيد آخر، أكد محافظ أسوان أهمية استكمال جهود التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي والمعونة الألمانية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك، وذلك ضمن الإدارة التشاركية بمجال الحفائر الأثرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والمنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد الأوروبي والمعونة الألمانية، والذي تم إبرامه داخل أروقة متحف النوبة منارة التراث الإنساني والتنويري والعلمي؛ لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربي بمدينة أسوان، وذلك ضمن سلسلة حلقات الشراكة المصرية الأوربية في العديد من المجالات المختلفة.

وقال إن المحافظة تدعم كافة هذه الجهود المبذولة من أجل المزيد من الإكتشافات الأثرية التي تساهم في إثراء البحث العلمي والوعي الأثري، بالإضافة إلى وضع المزيد من المواقع الأثرية المكتشفة على خريطة السياحة الدولية والإقليمية والمحلية ليكون ذلك تنمية للبشر والحجر.

من جانبه، أوضح مدير منطقة آثار أسوان والنوبة الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن هيئة "GIZ Egypt" تعد حاليًا مشروعًا جديدًا بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لدعم الإدارة التشاركية لموقع قبة الهوى على الضفة الغربية لأسوان .

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتنفيذ إدارة تشاركية للموقع مع المجتمعات المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن جهود دعم الاكتشافات الأثرية، منوهًا بأنه بالتوازى سيتم تنظيم ورشة عمل تدور حول اكتشافات مقابر النبلاء بجبل الهوا غرب أسوان، والتي تمثل تحفة جمالية تاريخية مواجهة لكورنيش النيل.

وتابع أنه جارٍ استكمال تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربي ومقابر النبلاء التي تضم نحو 100 مقبرة لعصور تاريخية مختلفة، حيث كانت هذه المقابر لحكام مدينة أسوان.

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