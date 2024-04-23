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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الهولندية: الحرب الصهيونية تزيد التهديدات داخل أوروبا

الاحتلال يواصل حربه
الاحتلال يواصل حربه على غزة

قالت مصادر في وكالة المخابرات الهولندية انه جرى خلال الفترة الماضية منع عدة هجمات ارهابية على أهداف في اوروبا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت المخابرات الهولندية، أن الاستخبارات الغربية منعت نحو ١٠ هجمات متطرفة في أوروبا العام الماضي.

وذكرت وكالة المخابرات الهولندية أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت التهديد بشن مزيد من الهجمات في أوروبا.


وذكرت صحيفة إن إل تايمز، أن المزيد من سكان هولندا يشعرون بالقلق إزاء الحرب حيث أعرب سكان هولندا عن قلقهم المتزايد بشأن الحرب.

واضافت ان 56% من سكان هولندا يشعرون بالقلق من الحرب مقارنة بـ 38% العام الماضي، ويقول ما يقرب من 70 بالمائة أن الحرب والهجمات تؤثر على حياتهم، ومن المحتمل أن تسهم الحرب المستمرة في أوكرانيا والحرب في غزة في هذه التجربة.

وكالة المخابرات الهولندية الاستخبارات الغربية اوروبا الحرب

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