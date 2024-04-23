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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: زيادة تركيز ملوثات الهواء خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل

صدى البلد

أوضحت التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال الفترة من ٢٣ - ٢٥ ابريل الجاري، انخفاض جودة الهواء نتيجة زيادة تركيز ملوثات الهواء من الجسيمات الصلبة بسبب وجود مصادر تلوث طبيعية متمثلة في اتربة ورمال مثارة علي شمال البلاد وتكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس علي ان يبدأ التحسن التدريجي يوم الخميس ليلا ومتوقع ان تكون الرياح جنوبية خلال تلك الفترة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، وتهيب بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 .

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البيئة: زيادة تركيز ملوثات الهواء خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل


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