الرعاية الصحية: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل ستشهد مساحة أكبر للقطاع الخاص

قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي إن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة ، بالإضافة إلى فرص استثمارية واعدة للانضمام للمنظومة مع الحفاظ على الحد الاستراتيجي لتقديم الخدمات من خلال منشآت الهيئة .



جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان للاجتماع الـ73 لمجلس إدارة الهيئة، حيث تم التركيز على عدة نقاشات هامة وإعلان عدد من القرارات المهمة .



وأضاف السبكي أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ستبدأ تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي دمياط ومطروح تليهما محافظات المنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ، لفتًا إلى أن تأهيل البنية التحتية سيبدأ من العام المالي القادم (2024 - 2025) بكافة محافظات المرحلة الثانية بالتوازي .



وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية لضمان الوفاء بمتطلبات التشغيل القياسية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تواجد خطة واضحة لضمان النقل السلس للأصول العلاجية من الوزارة وجهاتها التابعة للهيئة؛ إيذانًا بتفعيل التشغيل وفقًا لقواعد المنظومة الجديدة .



وأكد أنه لولا الإرادة السياسية القوية، لما استطاعنا التغلب على التحديات والوصول لتحقيق مستهدفات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه له مردود إيجابي على المواطنين، وأنه بدعم القيادة السياسية وتضافر مؤسسات الدولة سيتم استكمال البناء على هذه النجاحات .



وتابع أنه في إطار تعزيز التعاون وتحسين الخدمات الصحية، وافق مجلس إدارة الهيئة على توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب؛ لزيادة القدرة الاستيعابية لإجراء تداخلات وجراحات القلب المعقدة لمرضى هيئة الرعاية الصحية في الأقصر وأسوان، مؤكدًا أن التنافسية أصبحت الأساس في تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل .



ولفت إلى أن الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة يعكس الالتزام القوي والرؤية المستقبلية لاستكمال تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، متابعًا: "أننا واثقون من أن هذه الجهود المستمرة ستسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات شاملة وعادلة للمواطنين، كما نعبر عن امتناننا العميق للإرادة السياسية القوية التي تدعم تحقيق أهدافنا في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين".



يُشار إلى أنه يعقد اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية شهريًا؛ لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.