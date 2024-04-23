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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: تضارب المصالح لدى نتنياهو يستمر في بقاء الأسرى

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نشرت الناطق السابق باسم عائلات الأسرى الإسرائيليين، حاييم روبنشتاين، اليوم الثلاثاء، مقال رأي تحت عنوان "تضارب المصالح لدى نتنياهو يستمر في إبقاء الرهائن أسرى".

وأشار روبنشتاين إلى المقطع الفيديو الذي هاجم فيه بنيامين نتنياهو أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي الذين أجروا مقابلات مع أحد البرامج الإسرائيلية، وقال إن نتنياهو يعلم أن الادعاءات القاسية التي أطلقها فريق التفاوض كانت دقيقة، وأن الواجب الأساسي لفريق التفاوض هو قول الحقيقة للعائلات".

ووصف روبنشاين سلوك نتنياهو بـ"المحير للغاية"، وقال: لقد اتفقنا جميعا: يجب علينا الضغط على رئيس الوزراء للتوصل إلى اتفاق، إذا لم نفعل ذلك، فإن المختطفين سيعودون قبل حوالي أسبوعين من الانتخابات المقبلة – لذلك فإن نتنياهو لديه مصلحة في إطالة أمد الحرب، وهكذا وصلنا إلى 200 يوم".

وأضاف: هكذا.. في اليوم المئتين، أصبح الأمر أكثر وضوحا من أي وقت مضى: رئيس الوزراء نتنياهو في تضارب واضح في المصالح – من جهة المختطفين، ومن جهة أخرى، بن جفير وسموتريتش، اللذين سيستقيلان من الحكومة في حال حدوث ذلك، بصفقة بثمن باهظ (في رأيهم) يدرك نتنياهو أن عليه أن يأخذ بعض الوقت، وهذا بالضبط ما يفعله".

وتابع: من بداية المفاوضات، تم إضعاف حماس وتعرضت لضغوط عسكرية ودولية كبيرة. وكان من الممكن اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التوصل إلى اتفاق، لكن نتنياهو أوقفه لأسبابه الخاصة".

واستطرد: "الآن، بعد 200 يوم من الفشل الذريع، يبدو أننا تحولنا إلى رفح كوسيلة للضغط على حماس. لكن هذا الإجراء لا يحل المشكلة الأساسية".

وختم: يتوجب على رئيس الوزراء أن يضع مصالح دولة إسرائيل قبل بقاء الائتلاف، وبالمناسبة، فقد التزم بذلك في محادثات مغلقة مع أهالي الرهائن، وهذا هو الحد الأدنى". 

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