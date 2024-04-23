تطبيق إلكتروني للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تعلن تفاصيل جديدة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إطلاق تطبيق جديد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، له هدف هام، وهو التيسير على من يرغب في التصالح.

قال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن المواطن يستطيع رفع كافة المستندات الخاصة بالوحدة التي يرغب في التصالح عليها على التطبيق الإلكتروني بما يسهل عملية تقديم طلبات التصالح.

تابع المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، أن الأبليكشن يسهل على مقدم الطلب وعلى الموظفين الذين يتلقون البيانات، لإعطاء رخصة التصالح.